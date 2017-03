Romanul ranit in atacul de pe podul Westminster s-a intors la locul tragediei. Andrei a fost tansportatat in scaun cu rotile

Oamenii si-au dat mainile in semn de solidaritate, inainte de a tine un moment de reculegere in memoria victimelor. Ofiteri de politie, dintre care multi plangeau moartea colegului lor, Keith Palmer, au stat langa musulmani cu tricouri pe care scria "Sunt musulman, intreaba-ma orice".

Printre cei care au venit la ceremonie s-a numarat si constanteanul Andrei Burnaz, tanarul de 32 de ani a carui logodnica, Andreea Cristea, se lupta inca pentru viata ei dupa ce a fost lovita de o masina si aruncata in Tamisa.

Andrei a venit in scaunul cu rotile, cu piciorul stang in ghips, purtand in maini un trandafir alb. El a suferit o fractura la laba piciorului in momentul in care teroristul Khalid Masood (52 ani) a intrat cu masina 4x4 in grupul de pietoni de pe Podul Westminster.

Iubita lui a fost operata pe creier, din cauza aparitiei unui cheag de sange. Tanara arhitecta de 31 ani este in stare critica, dar stabila.

Foto: Getty Images