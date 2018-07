Ronaldo sta intr-un palat la Torino. Casa pentru care plateste 600 000 de euro pe an: acolo a locuit si Zidane. Cum arata vila - GALERIE FOTO

Cristiano Ronaldo a starnit o adevarata nebunie la Torino. Intregul oras asteapta acum debutul portughezului pe Juventus Stadium, in tricoul campioanei ultimelor sapte sezoane din Serie A.

Ronaldo a fost deja prezentat si si-a stabilit toate detaliile sederii la Torino.

Portughezul va sta alaturi de frumoasa sa iubita, Georgina Rodriguez, in casa in care au mai locuit Zidane si Cannavaro. Vila are 1.700 de metri patrati si inchirierea ei costa 600.000 euro pe an!