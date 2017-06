Rudele victimelor incendiului care a distrus, acum doua zile, un bloc din Londra, sunt frante de durere: "Ultimele cuvinte pe care mi le-a spus au fost: "Iarta-ma" - VIDEO

Mohammad Al-Haj Ali este prima victima identificata. Avea 24 de ani si era refugiat din Siria. Impreuna cu fratele sau a venit la Londra pentru o viata linistita.

Omar AL-HAJ ALI, FRATELE VICTIMEI: ”Am ieşit şi l-am sunat. L-am întrebat unde e şi mi-a zis că este încă în apartament. I-am zis de ce nu a venit cu noi, că ne-au scos afară şi că am crezut că e cu noi. Mi-a zis că nimeni nu l-a scos afară. M-a întrebat de ce l-am lăsat acolo.”



Clipe cumplite traieste si acest barbat, care si-a pierdut intreaga familie in incendiu.

Mohammed HAKIM: ”Am vorbit cu ea (mama- n.r.)şi ultimele cuvinte pe care mi le-a spus au fost: “Iartă-mă dacă am zis ceva care să te supere sau dacă te-am rănit.”

”A fost cel mai oribil lucru care mi s-a întâmplat în viaţă. Mi-am văzut unchiul, care era la al 17-lea etaj şi striga după ajutor.”

Zeci de persoane sunt date disparute, iar autoritatile se tem ca ele nu vor mai fi gasite in viata. Sefa Brigazii de pompieri din Londra nu a putut estima joi numarul persoanelor care ar fi putut ramane captive in ruinele blocului, care are 120 de apartamente si unde ar fi locuit intre 400 si 600 de oameni.

A fost deschisa o ancheta, iar oficialii spun ca nu exista indicii ca incendiul ar fi fost provocat intentionat.