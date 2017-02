Rumor - un ciobanesc german in varsta de cinci ani. Cum arata cel mai frumos caine din lume - VIDEO

Rumor este un ciobanesc german si are in spate peste o suta de victorii in diferite concursuri.

Pregatirile pentru concursul de frumusete au inceput inca acum doua zile. Cainii au fost periati, parfumati si tunsi pentru a arata cel mai bine.

”E amuzant. Să vii să îţi prezinţi câinele. Până la urmă, pleci acasă cu cel mai tare câine, chiar dacă câştigă concursul sau nu. Ai şansa să cunoşti foarte multe persoane din diferite ţări.”

In acest an, pe podium au defilat trei rase noi de caini. Este vorba de Sloughi, Pumi si Terrier american fara blana.

”Este foarte, foarte emoţionant. Este un moment istoric pentru rasa Sloughi. Este prima oară când prezentăm această rasă la nivel internaţional, unde foarte multe persoane vor avea şansă să o vadă.”

Iar daca Sloughi este o rasa de caini de vanatoare, Pumi sunt o rasa de ciobanesti din Ungaria, care au un rol aparte.

”Sunt crescuţi ca să păzească vacile, oile şi porcii. Au apărut acum 300, 350 de ani în Ungaria.”

Si dupa ce au fost bine aranjati, cainii, alaturi de stapanii lor au defilat timp de cateva minute in fata unui juriu, ca la un adevarat concurs de frumusete. Au fost in jur de trei mii de patrupezi, insa doar unul dintre ei a primit titlul de cel mai frumos caine. Competitia din New York se desfasoara deja de 140 de ani.