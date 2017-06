Rusia a avertizat coalitia condusa de SUA ca ii va dobori avioanele care conduc atacuri in Siria: "Ajutor dat teroristilor"

Ministerul Apararii din Rusia a anuntat totdata luni ca suspenda incepand din 19 iunie acordul cu SUA privind prevenirea incidentelor aeriene in Siria.

Ministerul Apararii rus va considera tinte orice fel de aparate de zbor care survoleaza zonele din Siria in care opereaza fortele aeriene ruse, relateaza BBC, citand TASS.

Agentia de presa citata a mai informat ca Ministerul Apararii rus a anuntat ca Statele Unite nu au folosit canalul de comunicare cu Rusia inainte de a dobori un avion apartinand regimului de la Damasc.

BREAKING: Russia says it will treat US-led coalition planes in Syria, west of the Euphrates, as targets after US downed Syrian jet.

”Este necesar sa consideram acest atac aerian drept o continuare a politicii americane vizand sa neglijeze dreptul international”, a apreciat un adjunct al ministrului de Externe, Serghei Riabkov, citat de agenti aoficiala Tass.

”Daca nu este un act de agresiune, atunci ce estea”, a subliniat el.

”Daca vreti, este un ajutor dat teroristilor impotriva carora Statele Unite lupta, declarand ca poarta o politica antiterorista”, a apreciat Riabkov.

Un avion de vanatoate american a doborat duminica un avion de tip Su-22 apartinand armatei siriene care a bombardat, potrivit Washingtonului, forte sustinute de Statele Unite ce lupta impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic in nordul Siriei.

La randul sau, Damascul a acuzat coalitia ca a dobora acest avion in timp ce efectua ”o misiune impotriva gruparii Statul Islamic”.

La putin timp dupa ce avionul regimului a fost doborat, confruntari armate au izbucnit - pentru prima data - intre trupe loiale lui Bashar al-Assad si FDS, o alianta arabo-kurda sustinuta de Statele Unite, in provincia Rakka, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului.