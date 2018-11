Rusia a impus sanctiuni financiare impotriva elitei politice a Ucrainei. Kremlinul a inghetat activele de pe teritoriul rus a 322 de politicieni si oficiali ucraineni - VIDEO

Masurile prevazute intr-un decret semnat de premierul rus Dmitri Medvedev sunt descrise drept raspuns la sanctiunile pe care Ucraina le-a impus Rusiei in 2014, dupa anexarea Crimeii. Decretul vizeaza 322 de persoane, printre care Olexiy Porosenko, fiul presedintelui ucrainean, contracandidata ucraineana Iulia Timosenko, seful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Ministrul de interne si magnatul miliardar Viktor Pinciuk.

Sunt vizate de asemenea si 68 de companii, printre care si cel mai mare exportator ucrainean de ulei din floarea soarelui, Kernel. Potrivit decretului, persoanele si companiile vizate vor avea activele inghetate pe teritoriul Rusiei si nu vor putea sa le repatrieze in Ucraina.

Deocamdata nu se stie exact cat de mare va fi impactul sanctiunilor rusesti asupra economiei Ucrainei si ce anume a determinat autoritatile ruse sa le impuna. Intre timp, cancelarul german Angela Merkel a efectuat azi o vizita de o zi la Kiev, fiind intalnita de presedintele Petro Porosenko .

In cadrul intrunirii, printre principalele subiecte puse in discutie vor fi integrarea Ucrainei in UE si NATO, dar si situatia din Donbas si Crimeea, relateaza presa ucraineana.