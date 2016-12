Rusia a inaugurat o conducta de gaze spre Crimeea. Vladimir Putin: "Este un nou pas spre dezvoltarea regiunii" - VIDEO

Presedintele Vladimir Putin a afirmat ca este vorba de un pas care va stimula cresterea economica a peninsulei anexata de Moscova de la Ucraina in 2014, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

Crimeea nu are o frontiera terestra cu Rusia iar Moscova a avut dificultati in a asigura necesarul de energie al peninsulei, care anterior a fost asigurat de Ucraina.

"Acesta este un nou pas foarte important pentru dezvoltarea pe termen lung a Crimeei. Furnizarea de gaze naturale rusesti catre peninsula Crimeea ne va permite sa dezvoltam economia pe ansamblu precum si sa satisfacem nevoile sociale din Crimeea si Sevastopol", a declarat Vladimir Putin.

Conducta, cu o lungime de 358,7 kilometri, traverseaza lacul Tuzla si stramtoarea Kerci, un tronson suplimentar de 27,3 kilometri ajungand pana la Simferopol. Potrivit presedintelui Putin, acest gazoduct va permite aprovizionarea cu gaze a doua centrale cu o capacitate de 470 megwati, care vor fi construite pana in 2018. In paralel, Moscova a demarat construirea unui pod rutier si feroviar iar anterior a finalizat lucrarile la un cablu submarin de electricitate.

Crimeea a suferit intreruperi in aprovizionarea cu energie electrica dupa ce in luna noiembrie a anului trecut o serie de persoane neidentificate au aruncat in aer cablurile care faceau legatura intre Ucraina si Crimeea.

Rusia a anexat peninsula Crimeea in luna martie 2014, in urma unei operatiuni militare criticata de statele occidentale care ulterior au impus mai multe sanctiuni Rusiei, sanctiuni care sunt in continuare in vigoare.