Rusia a inceput sa isi reduca prezenta militara in Siria si isi retrage unicul sau portavion

Un anunt in acest sens a fost facut de seful Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, citat de agentia de presa TASS.

"In conformitate cu decizia Comandantului suprem al armatei ruse, presedintele tarii, Vladimir Putin, din 29 decembrie (2016), Ministerul Apararii demareaza reducerea contingentului sau militar in Siria", a indicat generalul de armata Valeri Gherasimov, subliniind ca aceasta reducere incepe prin plecarea din regiune a grupului aeronaval rusesc creat in jurul portavionului "Amiral Kuznetov", care mai include crucisatorul "Petru cel Mare" si cateva nave insotitoare.

Grupul aeronaval rus, care apartine Flotei ruse a Nordului, potrivit acestuia, si-a indeplinit principalele sarcini ce i-au fost trasate in cadrul campaniei din Siria. Astfel, impreuna cu fortele antiaeriene siriene a fost creat un sistem de aparare antiaerian unitar in Siria, a indicat generalul rus.

"Vreau sa multumesc intregului personal al grupului aeronaval pentru indeplinirea cu succes a sarcinilor trasate", a declarat seful Statului Major al armatei ruse, dand ordin viceamiralului Viktor Sokolov sa treaca la retragerea acestui grup aeronaval din Marea Mediterana la baza sa din Severomorsk, in conformitate cu planul aprobat anterior.

De altfel si comandantul fortelor ruse in Siria, Andrei Kartopalov, a indicat ca "obiectivele trasate grupului aeronaval au fost atinse".

Vladimir Putin anuntase deja in martie o reducere a fortelor ruse mobilizate in Siria, dar Moscova si-a crescut ulterior prezenta militara in aceasta tara, atunci cand luptele au crescut in intensitate.

Singurul grup aeronaval rus implicat in operatiunile aeriene din Siria a fost desfasurat in estul Marii Mediterane de la mijlocul lunii noiembrie.

Bombardierele sale au participat la raidurile aeriene in Siria impotriva gruparilor jihadiste si in sprijinul armatei siriene care a preluat sub controlul sau in decembrie Alep, al doilea oras ca marime din Siria, aceasta fiind cea mai importanta victorie a sa de la inceputul conflictului acum mai bine de cinci ani.

Rusia a procedat din 30 septembrie 2015 la lovituri aeriene in Siria in sprijinul trupelor regimului Bashar al-Assad, al carui principal aliat este.

Sub conducerea Moscovei, o incetare a focului a intrat in vigoare la 30 decembrie. Cu o zi inainte, Vladimir Putin isi anuntase intentia de a reduce prezenta militara rusa desfasurata in Siria.

Impreuna cu Turcia si Iran, aliati ai sai, Rusia forteaza astazi desfasurarea negocierilor de pace programate in ianuarie la Astana, in Kazahstan.

Chiar daca violentele au incetat de la sfarsitul lunii decembrie in cea mai mare parte a fronturilor sau au scazut in intensitate, ele continua sa ucida civili. Conflictul din Siria s-a soldat cu 310.000 morti din martie 2011, provocand de asemenea o grava criza umanitara in numeroase regiuni in care s-au stramutat milioane de persoane.