Rusia a incercat sa influenteze rezultatele alegerilor prezidentiale din SUA, sustine fostul director FBI, care a facut primele declaratii de cand a fost demis de Donald Trump - VIDEO

Rusia a incercat sa influenteze rezultatele alegerilor prezidentiale din Statele Unite si s-a aflat in spatele unor atacuri cibernetice. Asta sustine fostul director FBI, care a facut primele declaratii de cand a fost demis de Donald Trump in luna mai. James Comey a spus in fata Senatului american ca presedintele i-a sugerat sa renunte la ancheta care il viza pe un consilier de-al sau, insa sustine ca Trump nu i-a cerut sa opreasca ancheta privind implicarea Rusiei in alegeri.