Rusia a instalat sisteme avansate de rachete, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad

Sistemele balistice Iskander pot lansa rachete cu raze de actiune de pana la 500 de kilometri, scrie presa. NATO si UE au cerut Rusiei explicatii in legatura cu decizia de a instala rachete la granita cu Lituania si Polonia, ambele membre ale NATO. Moscova a mai instalat si in 2016 astfel de sisteme in Kaliningrad. Atunci autoritatile au anuntat ca decizia este o reactie la suplimentarea capacitatilor militare americane in tarile baltice.