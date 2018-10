Rusia a livrat Siriei un sistem de rachete sol-aer S-300. Ministrul Apararii de la Moscova a precizat ca decizia a fost luata pentru a intari securitatea personalului rusesc din Siria - VIDEO

Ministerul rus al Apararii a publicat imagini care prezinta echipamentul militar livrat Siriei. Este vorba de un lansator S-300, vehicule radar si de control, precum si mai multe tuburi de racheta interceptoare de suprafata.



Serghei SOIGU, MINISTRUL RUS AL APARARII: “Noi am finalizat livrarea sistemelor de rachete S-300. Acestea include 49 de echipamente.”

Toate echipamentele vor fi integrate intr-un sistem unic de control al apararii pana in data de 20 octombrie. Militarii sirieni vor fi instruiti sa utilizeze noile sisteme in decurs de trei luni. Livrarea tehnicii militare a fost ordonata Vladimir Putin, dupa ce sirienii au doborat din greseala un avion rusesc, in timpul unui atac al aviatiei israeliene.

Armata rusa a acuzat Israelul ca actioneaza neprofesional si ca s-a folosit in mod intentionat de avionul fara aparare. In 2015, Moscova a trimis militari in Siria in sprijinul fortelor de la Damasc si impotriva teroristilor Statului Islamic. Ulterior, presedintele rus a ordonat retragerea trupelor.