Rusia a luat bataie de la SUA. S-a intamplat la Campionatul Mondial de hochei, unde americanii au castigat cu 5 la 3 - VIDEO

Megaduelul dintre echipele Rusiei si Statelor Unite s-a ridicat la nivelul asteptarilor. Formatia antrenata de Oleg Znarok a condus de 3 ori si de fiecare data a fost egalata. Pentru rusi, Gusev a inscris 2 goluri, iar Belov o data. La americani, Larkin a marcat un gol, iar Hayes a reusit dubla

Meciul a fost decis in a treia repriza. Nationala Statelor Unite a marcat prin Lee si Nelson si a obtinut o victorie cruciala, scor 5 la 3. Echipa Statelor Unite a castigat grupa A si va da piept cu Finlanda, in sferturi. Rusia va intalni Cehia, in urmatoarea etapa.

In celelalte partide, Canada va juca cu Germania, iar Elvetia va intalni Suedia. Campionatul Mondial de hochei se desfasoara in orasul german Koln si in capitala Frantei, Paris.