Rusia a mobilizat forte la granita cu Coreea de Nord. Ce s-ar putea intampla in cazul unui atac SUA asupra bazei nucleare

Trei trenuri transportand echipament militar greu au fost filmate de amatori in vreme ce se deplasau in zona Vladivostok, in apropierea frontierei cu Coreea de Nord. Alte imagini arata elicoptere militare rusesti indreptandu-se spre granita.

Oficialii Kremlinului au refuzat insa sa faca precizari. Purtatorul de cuvant al presedintelui Putin, Dmitri Peskov, a spus ca "desfasurarile de trupe nu sunt chestiuni publice", dar a precizat ca "fiecare tara raspunde la schimbarile din situatia internationala in asa fel incat sa isi asigure propria securitate".

Agentia oficiala de stiri TASS sustine ca e vorba de convoaie militare destinate pregatirilor pentru parada militara de Ziua Victoriei. Exista insa speculatii potrivit carora rusii se pregatesc mai degraba pentru scenariul unui atac american asupa centrului de cercetari nucleare de la Yongbyon si consecintelor pe care acesta l-ar avea asupra Rusiei.

Pe de alta parte, expertii rusi consultati de Moscow Times au spus ca si in cazul formarii unui nor radioactiv, e putin probabil ca acesta sa afecteze Rusia, din cauza directiei vantului in zona.