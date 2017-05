Rusia a sarbatorit victoria in cel de-al Doilea Razboi Mondial. La tribuna oficila, in dreapta lui Putin a stat Igor Dodon, iar Dmitrii Medvedev nici nu prea sa vazut - VIDEO

Parada militara a inceput la ora zece. La tribuna oficila, in dreapta lui Vladimir Putin a stat Igor Dodon, in timp ce premierul rus, Dmitrii Medvedev s-a aflat la doua persoane distanta de liderul rus. Inainte de a urmari inceperea evenimentului, Dodon si Putin au dat mana cu veteranii prezenti in loja oficiala. De aceasta data, Medvedev a mers in spatele lui Igor Dodon.

Presedintele Moldovei a fost alaturi de Vladimir Putin si la ceremoniile de dupa parada. Astfel, cei doi lideri au depus cate o coroana de flori la monumentul soldatului necunoscut de langa Kremlin. Au tinut un minut de reculegere, dupa care a fost intonat imnul Moldovei si ulterior al Rusiei.

Niciun alt sef de stat nu a fost prezent la eveniment, dupa cum se vede din imagini. Totusi, presa rusa a mentionat ca mai multi lideri straini, printre care presedintele Belarusului si Kargazstanului au transmis scrisori de felicitare Kremlinului. Parada din piata Rosie a inceput dupa ce Vladimir Putin s-a adresat veteranilor, militarirlor, dar si miilor de spectatori.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE ”Nu a existat şi nici nu va exita vreodată o putere care ar putea cuceri poporul nostru. El a stat în faţa morţii, apărându-şi ţara şi a făcut un lucru aparent imposibil: a alungat inamicul, care a îndrăznit să calce pe pământul nostru, a zdrobit nazismul şi a pus capăt atrocităţilor sale. Niciodată nu vom uita că libertatea Europei şi pacea în lume a fost obţinută de buneii noştri.”

Zece mii de soldati, de doua ora mai multi decat anul trecut, au marsaluit in pas cadentat in Piata Rosie. Pentru prima data, la eveniment a participat “Iunarmia”, miscarea patriotica militara pentru adolescenti cu varste cuprinse intre 11 si 18 ani.

Apoi, soldatii au facut loc tehnicii de lupta. Printre echipamentele noi prezentate la parada se numara sistemul de racheta sol-aer Pantir-SA, creat pentru a opera in zona arctica. Si tancurile de ultima generatie Armata, dar si sistemele de aparare antiaeriana S-400 au defilat in Piata Rosie.

Desi se dorea ca totul sa iasa perfect, rusii au avut parte de ghinion la capitolul aviatie. Parada avioanelor a fost anulata din cauza vremii nefavorabile. Asta chiar daca, inca de la miezul noptii, avioanele au imprastiat norii pentru ca 72 de aparate de lupta sa faca spectacol pe cer. Parade militare, insa mai putin fastuoase, au avut loc si in alte orase din Federatia Rusa inclusiv si in peninsula Crimeea, anexata in 2014.

Dupa parade, oamenii au participat la marsuri numite “Regimentul nemuritor”, unde au fost comemorati soldatii cazuti in razboi. La Moscova, evenimentele dedicate zilei victoriei se vor incheia cu un concert in Piata Rosie, care va culmina cu focuri de artificii. In cel de-al Doilea Razboi Mondial si-au pierdut viata peste 60 de milioane de oameni.