Rusia a testat cu succes noul sau elicopter, KA-62, cel mai bun de pana acum. Poate zbura in orice conditii grele - VIDEO

Potrivit Russia Today, acest prototip a reusit sa treaca cu succes de primul sau test, intr-un zbor care a durat aproximativ 15 minute, cu o viteza de 110 km/h.

Evenimentul a marcat un moment "de cotitura" in dezvoltarea acestui model, se arata intr-un comunicat de presa al companiei rusesti producatoare.

La randul sau, vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin a postat pe Twitter imagini din timpul testului, felicitandu-i pe ingineri si pe piloti.

КА-62 начал летать. Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК "Прогресс" и летчиков-испытателей! pic.twitter.com/hrGxZpt48n

Elicopterul poate transporta pana la 15 persoane sau 2,5 tone de incarcatura. De asemenea, poate zbura in cele mai aspre conditii meteorologice, indiferent daca este vorba despre mare sau despre munti, precum si intr-un climat de temperatura ridicata sau cu umezeala foarte mare.

Masa de constructie a elicopterului este formata in proportie de 60 % din materiale moderne din polimer - motiv pentru care acest aparat de zbor este mai usor, mai rapid, mai usor de manevrat, mai rezistent si cu un consum mai mic de combustibil, mai sustin rusii.

In ceea ce priveste productia in serie a elicopterului Ka-62, aceasta va incepe in anul 2020.

