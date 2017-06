Rusia a testat IN AFARA granitelor sale o racheta ce poate transporta focoase nucleare. Armele au fost aduse si in Europa

Testul cu rachete a fost facut pe 1 iunie in Tadjikistan, in cadrul unui exercitiu anti-terorism desfasurat la circa 15 kilometri de granita republicii ex-sovietice cu Afganistanul. La exercitiu au luat parte, pe langa fortele tadjice, circa 2.000 de militari rusi cu 300 de piese de echipament, intre care avioane si elicoptere.

Ministerul rus al Apararii a precizat ca exercitiul "Dusanbe-Antiterorism-2017" a simulat o operatiune impotriva “banditilor”, insa cu acest prilej a fost testata si racheta Iskander-M, care are o raza de actiune pana la 500 de kilometri. Rachetele au lovit o serie de tinte identificate cu ajutorul dronelor.

Aplicatia militara ruseasca are loc in acelasi timp cu cel mai amplu exercitiu NATO de anul acesta, care se desfasoara in Romania.

Sistemele de rachete operativ-tactice "Iskander M" sunt formate din doua tipuri de rachete, balistice si de croaziera, capabile sa poarte focoase nucleare. Sistemul a fost conceput pentru distrugerea lansatoarelor de rachete multiple ale inamicului, rachetelor antiracheta si de aparare antiaeriana, avioanelor si elicopterelor pe aeroporturi militare, posturilor de comanda si infrastructurilor.

Rusia a deplasat un sistem de rachete Iskander-M in Kaliningrad, enclava ruseasca dintre Lituania si Polonia, ca reactie la crearea a patru noi batalioane NATO in statele baltice si in Polonia si la instalarea in Romania si Polonia a unor elemente ale sistemului antiracheta american.

Potrivit oficialilor americani, lansatoarele mobile folosite pentru rachetele Iskander pot fi utilizate si pentru arma dezvoltata in secret de rusi si cunoscuta sub numele de cod SSC-X-8 (apoi SSC-8). Cu o raza de actiune de aproape 5.500 de kilometri – dublul distantei dintre Londra si Moscova, acestea incalca astfel tratatul INF si se presupune ca nu pot fi interceptate de scutul de la Deveselu.