Rusia a testat in premiera un nou avion de pasageri. Moscova si Beijingul pun presiuni pe Boeing si Airbus - VIDEO

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat telefonic pe Oleg Demcenko, directorul general al producatorului avionului, grupul Irkut. Kremlinul a afirmat ca testul noului avion este un eveniment semnificativ.

Cu numai trei saptamani in urma, si China a testat un avion de pasageri, C919. Marii producatori occidentali de aeronave Boeing si Airbus se confrunta astfel cu presiuni in crestere din partea potentialei concurente, dar au inca un avans considerabil atat din punct de vedere tehnic, cat si al cifrelor de afaceri, remarca agentia citata.

Producatorul noului avion rusesc, grupul Irkut, controlat de stat prin corporatia OAK, a anuntat ca avionul model MS-21-300 a incheiat cu succes un zbor de 30 de minute la o altitudine de 1000 de metri, cu o viteza de 300 km/h.

Surse din industria aeronautica occidentala au comentat, sub rezerva anonimatului, ca zborul inaugural a fost mai scurt decat cele 3-4 ore obisnuite pentru astfel de teste in America de Nord si Europa. Un purtator de cuvant al OAK a afirmat insa ca a fost suficient pentru toate verificarile in aer necesare, relateaza Agerpres.

Presa nu a fost informata dinainte, mentioneaza Reuters. Oficiali rusi au declarat ca MS-21 este superior in multe privinte aeronavelor occidentale din aceeasi categorie. Printre altele, potrivit Irkut, costurile de exploatare vor fi cu pana la 15% mai mici decat pentru avioanele din generatia actuala.

Noul avion urmeaza sa fie construit in doua variante, MS-21-300 cu 160 pana la 210 locuri si ulterior MS-21-200 cu 130-165 de locuri. Ambele vor avea cate doua reactoare. Autonomia de pana la 6000 de kilometri face din MS-21 un concurent al avioanelor Boeing 737 si Airbus A320.

Productia ar urma sa inceapa in doi ani, iar presa din Rusia a anuntat ca exista deja contracte cu companii aeriene rusesti si straine. Grupul Irkut a avansat cifra de 175 de comenzi ferme.