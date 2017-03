Rusia, acuzata ca a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Noile rachete ale lui Putin ameninta si Romania

Rusia a desfasurat rachete de croaziera terestre, incalcand „spiritul si obiectivul” unui tratat de dezarmare din 1987, ceea ce reprezinta o amenintare la adresa NATO, a confirmat oficial informatii aparute anterior in presa vicepresedintele Statului Major Interarme american, generalul Paul Selva, citat de AFP.

„Dispozitivul prezinta in sine un risc pentru majoritatea infrastructurii noastre din Europa si credem ca rusii l-au desfasurat in mod deliberat pentru a constitui o amenintare la adresa NATO si a infrastructurii (militare – n.r.) situate in zona de responsabilitate a NATO”, a spus Selva in cursul unei audieri in Camera Reprezentantilor.

Surse din armata SUA au declarat din luna februarie pentru presa ca Moscova a desfasurat un nou tip de racheta de croaziera cu raza medie de actiune, in pofida plangerilor oficialilor americani ca incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), care le interzice Statelor Unite si Rusiei sa desfasoare astfel de rachete la sol.

Rusia ar avea in prezent doua batalioane de astfel de rachete, dintre care unul se afla la poligonul Kapustin Yar, din sud-estul tarii, iar celalalt la o baza operationala din alta regiune, au declarat oficiali americani citati sub acoperirea anonimatului de New York Times.

Departamentul american de Stat a conchis intr-un raport din 2014 ca “Federatia Rusa isi incalca obligatiile in baza Tratatului INF, de a nu detine, produce sau testa in zbor o racheta de croaziera terestra cu o raza de actiune cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri sau sa detina sau produca lansatoare pentru astfel de rachete”.

Dupa acuzatii, Moscova a acuzat Washingtonul ca desfasoara “diplomatie la megafon” si a negat informatii ca ar fi incalcat acordul care a contribuit la incheierea Razboiului Rece dintre cele doua tari. Mai mult, Moscova sustine ca Statele Unite au incalcat INF prin desfasurarea de elemente ale scutului antiracheta in Romania.