Rusia, acuzata ca ar incerca sa influenteze alegerile din Franta prin stiri false. Reactia Kremlinului: "O campanie isterica"

Acuzatia conform careia Kremlinul ar fi la originea unor atacuri media si cibernetice asupra echipei de campanie a favoritului in alegerile prezidentiale din Franta, candidatul de centru Emmanuel Macron, este absurda, a declarat marti Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit Reuters.

Emmanuel Macron, candidat la alegerile prezidentiale din Franta, este o tinta a 'stirilor false' din media ruse, iar echipa sa de campanie se confrunta cu mii de atacuri cibernetice, a declarat seful partidului sau, potrivit Reuters.

Richard Ferrand, secretar general al partidului 'En Marche!' ('Inainte!'), din care face parte Macron, a spus luni ca Russia Today si Sputnik, institutii media controlate de statul rus, au raspandit informatii false cu scopul de a mobiliza opinia publica impotriva candidatului considerat favorit in sondaje pentru turul al doilea al scrutinului prezidential din Franta, care va avea loc in luna mai. El a mai afirmat ca sistemele informatice ale echipei de campanie a lui Macron sunt tinta a 'sute sau chiar mii' de atacuri cibernetice provenite din Rusia.

Independent de centru, Macron a luat avant in campania pentru alegerile prezidentiale, fiind favorit in sondajele de opinie pentru turul al doilea al scrutinului, care va avea loc in luna mai. Ferrand a spus ca Macron, pro-european convins, este o tinta a Rusiei deoarece vrea o Europa puternica si unita, care sa joace un rol in afacerile internationale, inclusiv in fata Moscovei.

Sputnik a transmis la inceputul acestei luni un interviu cu un parlamentar francez conservator care l-a acuzat pe Macron, un fost bancher specializat in investitii, ca este un agent al 'marelui sistem bancar american', relatare care a fost apoi preluata si de Russia Today.

"Doua mari institutii media care apartin statului rus, Russia Today si Sputnik, raspandesc zilnic stiri false, care apoi sunt preluate, citate si influenteaza (procesul) democratic", a declarat Ferrand.

Cotidianul rus Izvestia a transmis de asemenea comentarii ale fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care a declarat ca organizatia sa ar avea 'informatii interesante' despre Macron, care, conform sondajelor de opinie, ar urma sa o invinga fara probleme pe lidera de extrema-dreapta Marine Le Pen in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, ce va avea loc la 7 mai.

"Nu am avut si nu avem nicio intentie de a ne implica in afacerile interne ale altor tari sau in procesele lor electorale in mod special", a declarat Peskov presei intr-o conferinta de presa. "Este un fapt evident ca exista o campanie isterica anti-Putin in unele tari", a mai spus el.

Ferrand a facut insa apel la guvernul francez sa actioneze pentru a impiedica implicarea straina in campania electorala. "Vrem ca autoritatile la cel mai inalt nivel sa actioneze pentru a garanta ca nu exista implicare straina in democratia noastra. Americanii au vazut acest lucru, insa a fost prea tarziu", a subliniat Ferrand.

Agentiile de informatii ale SUA au precizat intr-un raport prezentat luna trecuta ca presedintele rus Vladimir Putin a coordonat o campanie cibernetica pentru a spori sansele in alegerile din 2016 din SUA pentru republicanul Donald Trump, discreditand-o pe candidata democrata Hillary Clinton.