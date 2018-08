Rusia ar fi pierdut in Marea Barents o racheta cu propulsie nucleara, iar acum se pregateste sa o caute - VIDEO

Trei nave vor participa la cautarea rachetei, una dintre care este special echipata pentru a putea gestiona materialul radiocativ din compozitia proiectilului pierdut, scrie CNBC. Deocamdata nu este clar cand ar urma sa inceapa operatiunea.

Acum cateva luni, Rusia a testat patru rachete, numite Burevestnik. Toate incercarile de a le lansa, insa, au esuat. Doar una dintre ele a reusit sa parcurga 35 de kilometri timp de doua minute. Anterior, Vladimir Putin se lauda ca o astfel de racheta poate parcurge o distanta, practic, nelimitata.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE RUSIEI: “Racheta inaripata, care zboara la inaltimi reduse este practic neobservata, cu un focos nuclear si distanta de parcurgere practic nelimitata, cu o traiectorie de zbor imprevizibila.”

Si posturile de televiziune de stat de la Moscova au declarat ca in lume nu exista arma similara rachetei “Burevestnik”, iar datorita acesteia Rusia devine invulnerabila.

“Distanta de parcurgere a Burevestnik-ului nostru este nelimitata in sensul deplin al cuvantului. Racheta inaripata poate zbura pana la tinta cateva zile la rand. Rachete similare in lume nu exista. In combinatie cu intercontinentalul “Sarmat” si hipersonic-ul “Kinjal”, Rusia devine invulnerabila.”

Departamentul de stat al SUA a declarat ca Rusia a incalcat tratatul privind eliminarea rachetelor cu raza medie si scurta de actiune, iar presedintele Donald Trump a ordonat atunci sa fie impuse noi sanctiuni impotriva Rusiei pentru incalcarea tratatului.