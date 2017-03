Rusia ar putea avea gata intr-un an o arma care face inutil scutul de la Deveselu. Ordinul dat de Vladimir Putin

Specialistii in aparare sustin ca Rusia pregateste un nou model de racheta hipersonica ce va fi aproape imposibil de interceptat la nivelul actual al tehnologiei militare occidentale. Inclusiv scutul de la Deveselu va deveni inutil in fata noii arme a Kremlinului, potrivit analistului Tim Ripley, citat de Deutsche Welle.

Noua racheta, botezata „Zircon”, dar si cu numele de cod 3M22, a fost anuntata de presa oficiala din Rusia inca de anul trecut, cand surse din industria de aparare au anuntat ca au demarat testarea armei, ce ar urma sa fie instalata pe noua generatie de submarine nucleare, clasa Husky. Zircon este conceputa pentru a atinge viteze de 7.400 de kilometri pe ora, ce o vor face practic imuna la sistemele anti-racheta ale NATO.

De altfel, la sfarsitul anului trecut Vladimir Putin a ordonat intarirea, in 2017, a fortelor nucleare strategice ale Federatiei Ruse, pentru ca acestea sa fie capabile sa strapunga orice scut antiracheta, cum este cel pe care SUA il desfasoara in Europa de Est. Presedintele rus a cerut dezvoltarea unor "sisteme de rachete capabile sa garanteze strapungerea sistemelor de aparare antiracheta existente sau viitoare"

Modelul 3M22 nu va avea insa raza lunga de actiune, ci va fi limitata la 300 de kilometri si va fi destinata in principal atacarii navelor de lupta. Totusi, ar putea exista si o varianta destinata echiparii noilor bombardiere strategice invizibile ale Rusiei.

Potrivit presei oficiale ruse, racheta va fi operationala pana la sfarsitul acestui deceniu. Ea este proiectata de expertii de la „NPO Masinostroienia”, biroul de proiectare a rachetelor din Reutovo, care a realizat mai multe arme balistice din arsenalul Kremlinului.

Revista Navy Recognition afirma insa ca racheta ar putea fi gata mai devreme si ca oficialii rusi tin secret stadiul in care se afla dezvoltarea acesteia. Testele ar fi inceput inca din 2012, potrivit publicatiei americane, ceea ce ar insemna ca racheta va fi gata pana in 2018. O varianta de export ar fi fost deja contractata de guvernul indian si realizata in colaborare cu expertii indieni, sub numele BrahMos II. Aceasta ar urma sa aiba inclusiv o varianta de atac sol-sol.

Pe de alta parte, Statele Unite nu au inca nicio arma cu astfel de caracteristici. O racheta hipersonica este in curs de dezvoltare la Boeing, dar nu este intr-un stadiu avansat.