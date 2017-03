"Rusia are nevoie de o monarhie", sustin mai multi oameni-cheie ai Kremlinului. Cand ar urma sa fie reales Vladimir Putin

Forma de guvernamant de care are cu adevarat nevoie Rusia este monarhia, a afirmat marti Serghei Aksionov, premierul Republicii Crimeea, parte din Federatia Rusa. “Democratia, asa cum ne este prezentata de mass-media occidentala, e ceva de care nu avem nevoie. Avem traditia valorilor noastre spirituale ortodoxe si, dupa parerea mea, Rusia are nevoie de o monarhie”, a declarat Aksionov la postul TV “Crimeea 1”, citat de Interfax.

Rusia are “un dusman extern”, a mai spus premierul Crimeei, asa incat presedintele ar trebui sa primeasca puteri sporite, “ca sa existe o unitate de comanda”. Aksionov a sugerat ca astfel de puteri ar putea merge pana la “dictatura” si ca in situatia actuala existenta democratiei in Rusia face mai degraba jocul “dusmanului extern”.

Nascut in Republica Moldova, la Balti, Aksionov este un fost ofiter sovietic, suspectat ca dupa prabusirea URSS a facut parte din grupari de criminalitate organizata operand in Crimeea. In timpul crizei din Crimeea, el a fost desemnat premier de catre o parte din parlamentari, votul fiind insa extrem de contestat in conditiile in care in sala se aflau militanti pro-rusi inarmati. Portretul sau complet, aici

Afirmatiile lui Aksionov le completeaza pe cele ale fostului purtator de cuvant al Bisericii ortodoxe Ruse, Vsevolod Chaplin, un alt om-cheie al regimului Putin. La sfarsitul anului trecut, acesta spunea ca Rusia are o “mentalitate monarhista” si “nu poate exista fara un tar.” “Nu conteaza ca nu avem in clipa de fata o monarhie formala, fiindca o putem re-face cu Putin in frunte”, declara in decembrie 2016 Chaplin, insistand pentru o reforma constitutionala in acest sens.

Rusia va avea alegeri prezidentiale anul viitor iar Vladimir Putin poate candida din nou. S-a sugerat chiar ca data alegerilor sa coincida cu cea a anexarii Crimeei, adica 18 martie.