Rusia avertizeaza ca ar putea riposta daca SUA nu ii restituie sediile diplomatice inchise de Obama

De asemenea, Moscova asteapta returnarea a doua baze din Statele Unite confiscate in marja scandalului de spionaj, a declarat un consilierul pentru politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov.

“Asteptam returnarea proprietatii diplomatice ruse preluata ilegal inainte de Anul Nou de autoritatile americane precedente”, a spus Usakov.

„Am decis sa nu raspundem imediat la aceasta escapada, dar nimeni nu a anulat deocamdata principiul reciprocitatii in diplomatie (...). Rabdarea noastra nu este nelimitata”, a spus el, avertizand ca represalii ruse nu sunt excluse.

Seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a abordat problema bazelor in cursul vizitei sale de la Washington, de saptamana aceasta, a adaugat el.

Barack Obama a ordonat expulzarea a 35 de rusi la sfarsitul lunii decembrie si a impus sanctiuni vizand doua agentii ruse de informatii, pentru implicarea lor in scandalul de spionaj ce a marcat campania electorala din 8 noiembrie.

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat atunci ca nu va raspunde imediat masurilor, ci va astepta cel putin pana la investirea in functie a noului lider de la Casa Alba, Donald Trump, ce a avut loc pe 20 ianuarie.

Usakov a precizat ca o intalnire Putin-Trump va avea loc, probabil, in marja summitului G20 de la Hamburg, din luna iulie, si ca este important ca reuniunea sa duca la rezultate tangibile.