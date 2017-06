Rusia critica sanctiunile impuse Cubei de catre Donald Trump. "Ne intoarce la retorica Razboiului Rece"

Oficialii rusi s-au declarat impotriva embargoului, blocadei sau sanctiunilor impuse Cubei si isi exprima solidaritatea fata de aceasta tara, noteaza TASS.

Intr-un discurs tinut la Miami, actualul presedinte american a denuntat acordul cu guvernul Castro, incheiat in 2014.

Donald Trump a anuntat ca sanctiunile americane impuse Cubei vor ramane in vigoare pana cand regimul de la Havana va elibera detinutii politici, va inceta prigonirea dizidentilor si va respecta libertatea de exprimare.

"Noua directie anuntata de presedintele SUA fata de Cuba ne intoarce la retorica deja uitata a stilului Razboiului Rece", se arata in comunicatul de presa al Ministerului de Externe rus.

"Atunci cand administratia anterioara de la Washington a facut schimbari considerabile, in ceea ce priveste cursului istoric al insulei. Am crezut, in mod rezonabil, ca nu a fost numai o manifestare individuala a bunavointei unor politicieni, ci o reflectare a esecului politicii dictatoriale si a sanctiunilor indreptate impotriva acestui stat mic si iubitor de libertate ... Acum se dovedeste ca discursul anti-cubian este in continuare la mare cautare ", a spus Ministerul rus de Externe.

Rusia se opune embargourilor, blocadelor si sanctiunilor impotriva Cubei si subliniaza solidaritatea cu poporul cubanez, sustin oficialii rusi.

Ministerul de Externe al Rusiei a cerut administratiei Trump sa observe rezultatele votarii rezolutiei ONU, sustinand ca aceasta confirma pozitia comunitatii internationale pe baza acestei chestiuni.

Trump a acuzat guvernul lui Raul Castro ca livreaza arme Coreei de Nord si instiga la escaladarea tensiunilor in Venezuela.

Presedintele american a facut aceste declaratii in timpul unui discurs sustinut in Florida, unde traieste cea mai mare comunitate cubaneza din SUA.