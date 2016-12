Rusia este in doliu dupa accidentul aviatic de la Soci. Pana acum au fost gasite mai multe bucati de avion si 11 cadavre - VIDEO

Rusia este in doliu dupa accidentul aviatic de ieri de la Soci, cand un avion militar Tu-154 cu 92 de persoane la bord, inclusiv membri ai Corului Armatei Rosii, s-a prabusit in Marea Neagra. Scafandrii militari rusi au gasit astazi mai multe bucati din avion. Pana in prezent au fost recuperate 11 cadavre. Autoritatile ruse cauta in continuare cutiile negre ale avionului, pentru a putea stabili cauza prabusirii. Versiunea unui act terorist nu este luata in calcul.