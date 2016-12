"Rusia este mai puternica decat orice potential agresor." Declaratiile lui Vladimir Putin, in cadrul conferintei maraton sustinuta in fata a 1500 de jurnalisti - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: "M-au mirat declaraţiile oficialilor, actualei administraţii americane, care au început să demonstreze că au cea mai puternică armată din lume. Nimeni nu a pus acest lucru la îndoială. Dacă m-aţi ascultat atent, am spus că Federaţia Rusă astăzi este mai puternică decât orice potenţial agresor. "

Totodata, Vladimir Putin a criticat inarmarea nucleara a mai multor state din lume, intre care si SUA.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: "Dacă cineva stimulează o cursă a înarmării nucleare, aceea nu suntem noi.

Intrebat daca mai vrea un mandat de presedinte, Putin a raspuns nici da, nici nu."

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: "Reieşind din faptul ce putem face şi cum putem, vom lua decizia despre participarea sau neparticiparea mea în alegerile prezidenţiale din Rusia. "

Iar raspunsul presedintelui la o intrebare adresata de un jurnalist britanic a starnit un val de hohote.

"Există posibilitatea ca anul viitor să fie organizate alegeri prezidenţiale anticipate?-În ce ţară?-În Federaţia Rusă. -Vă spun imediat. Este posibil, dar nu şi avantajos."

Liderul de la Kremlin a explicat jurnalistilor si cum s-a ajuns la anexarea Crimeii de catre rusi.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: "Prietenii noştri americani şi europeni s-au prezentat drept garant în acordul dintre peşedintele Ianukovici şi opoziţie. Următoarea zi, totul a fost încălcat şi a fost preluată puterea. În loc să judece lovitura constituţională şi să ceară îndeplinirea acordului, ei au susţinut această lovitură constituţională. Prin urmare, cetăţenii care locuiau pe teritoriul Crimeei au vrut să se alăture Rusiei, care a adus la pierderi din partea Ucrainei, dar şi la evenimentele tragice şi triste în Donbas."

Putin a negat orice implicare in spargerea mail-urilor democratei, Hillary Clinton, dar si in campania electorala din SUA.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: "Partea învinsă mereu caută vinovaţi în jurul său. Mai bine ar căuta în ei. În loc să îşi ceară scuze de la alegători, să le spună că nu se va mai repeta, ei au început să strige despre cine ar fi fost autorul atacurilor."

Nu s-a trecut fara intrebari despre viata personala, Putin insa s-a eschivat de la raspuns.

"-Despre dragoste? Trebuie să încheiem conferinţa.-Stăm deja mai mult de 3 ore şi jumătate. -Dragostea repede se va transforma în ură, dacă o să stăm prea mult. "

Conferinta de presa era planificata pentru ieri, insa a fost amanata de Putin din cauza inmormantarii ambasadorului rus ucis la Ankara. Evenimentul este organizat an de an si aduna sute de jurnalisti din diferite tari. In acest an, la conferinta au participat peste 1500 de reprezentanti ai presei.