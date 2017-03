Rusia este prezenta si la Polul Nord. Vladimir Putin a vizitat arhipelagul Franz Josef din Oceanul Arctic - VIDEO

Vladimir Putin a ajuns ieri pe un arhipelag din regiunea Arctica, acolo unde recent a fost instalata o pista pentru aterizarea avioanelor. A fost insotit de premierul Dmitri Medvedev, alaturi de cativa oficiali rusi, dar si bodyguarzi.

Evenimentul nu putea sa treaca nici fara prezenta jurnalistilor. Presedintele rus a facut-o pe exploratorul si a inspectat o cavitate intr-un ghetar pe care oamenii de stiinta o folosesc sa studieze stratul de sol ce ramane mereu bocna. Totodata, el a stat de vorba cu experti din domeniul mediului care au lucrat la curatarea zonei de deseuri.

Anterior, ministerul rus al Apararii a anuntat ca de anul viitor, o unitate militara a armatei ruse va stationa in regiune. Constructia si echiparea bazei este acum in proces. Se estimeaza ca in Arctica s-ar afla pana la un sfert din zacamintele nedescoperite de petrol si gaze naturale.