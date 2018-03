Rusia expulzeaza 60 de diplomati americani si inchide consulatul SUA din Sankt Petersburg. MAE din Rusia: Moscova va raspunde cu aceeasi moneda tuturor statelor - VIDEO

Serghei LAVROV, MINISTRU DE EXTERNE RUSIA: “Masurile vor fi reciproce. Acestea includ expulzarea unui numar echivalent de diplomati si retragerea partii ruse din acordul care permite functionarea Consulatului general american in orasul Sankt-Petersburg."

Reactia rusilor vine dupa ce saptamana trecuta, SUA a expulzat 60 de diplomati rusi si a inchis consulatul Federatiei Ruse din orasul Seatlle, in semn de solidaritate cu Marea Britanie. Reactia americanilor nu a intarziat sa apara.

Heather NAUERT, PURTATOR DE CUVANT DEPARTAMENTUL DE STAT SUA: “Se pare ca Rusia a luat decizia regretabila de a raspunde la actiuniloe noastre care sunt cu adevarat justificate. Rusia nu trebuie sa se dea drept victima. Unicele victime in aceasta situatie sunt cele doua persoane internate la spitalul din Marea Britanie.”

Asemenea asanctiuni nu vizeaza doar Statele Unite. Serghei Lavrov, a mai precizat ca masuri simetrice vor fi luate impotriva tuturor tarilor care au expulzat diplomati rusi.

Serghei LAVROV, MINISTRU DE EXTERNE RUSIA: “Cat tine de restul tarilor, masurile vor fi simetrice, in ceea ce priveste numarul de persoane care vor pleca din Rusia.”

Astfel, in total, peste 150 de diplomati straini vor parasi teritoriul Rusiei in urmatoarele zile. Totodata, Lavrov, a anuntat ca Rusia va convoca o reuniune de urgenta a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice si va initia un dialog pentru a afla adevarul despre atacul neurotoxic din Marea Britanie.

Extrem de preocupati de starea lui Serghei Skripali si a fiicei sale, rusii au spus ca se bucura ca starea Iuliei Skripali s-a imbunatatit si spun ca vor cere mai multe informatii de la britanici despre cum evolueaza tratamentul acesteia. Ieri, medicii au anuntat, ca tanara de 33 de ani a iesit din coma a vorbit cu ei si ca starea ei nu mai este grava.

Tatal sau insa ramane in continuare in stare critica, dar stabila, iar medicii se tem ca agentul neurotoxic, folosit pentru otravirea lui ar putea sa-i afecteze capacitatile mintale. Criza dintre Rusia si Occident a fost generata de Marea Britanie care acuza Rusia de otravirea lui Serghei Skripali si a fiicei sale cu un agent neurotoxic supranumit Novichiok, dezvoltat in anii 90 de catre rusi. Rusia respinge acuzatiile.