Rusia introduce restrictii pentru produsele de porc din Romania

Restrictii temporare sunt si pentru importarea de produse pe baza pe carne de porc din Romania, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana la Satu Mare, transmite TASS.



Aceste restrictii temporare se aplica pentru toate produsele pe baza de porc, cu exceptia suplimentelor alimentare, a organismelor modificate genetic, a furajelor care au trecut prin tratamentul caldurii si a echipamentului utilizate pentru gazduirea si sacrificarea porcilor din Romania. De asemenea, produsele care încalca aceste restrictii vor fi întoarse de catre autoritatile veterinare din Rusia.



Rosselkhoznadsor restrictioneaza si tranzitul pe teritoriul rus al porcilor vii din Romania.



Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a activat marti planul de contingenta al Romaniei pentru situatii de pesta porcina, in conditiile in care in Romania a fost confirmat primul focar de pesta porcina africana la Satu Mare.

In acest sens, primul focar de pesta porcina africana a fost confirmat la porci dintr-o gopodarie de la periferia municipiului Satu Mare, iar virusul ar fi fost introdus in tara prin intermediul unor produse de origine animala provenite din Ucraina.



“Din primele investigatii facute la fata locului de catre echipa de inspectori ai DSVSA Satu Mare a reiesit ca virusul bolii a fost introdus in tara prin intermediul unor produse de origine animala contaminate provenite din Ucraina, dar ancheta epidemiologica este in desfasurare”, precizeaza reprezentantii ANSVSA.