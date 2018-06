Rusia nu va intoarce Crimeea Ucrainei, in niciun fel de conditii - sustine presedintele rus Vladimir Putin: "Sa nu apara nicio facilitate militara" - VIDEO

Rusia nu va intoarce Crimeea Ucrainei, in niciun fel de conditii - sustine presedintele rus Vladimir Putin. Intr-un interviu acordat unui jurnalist austriac, liderul rus a respins orice posibilitate ca acest lucru sa se intample. Totodata, el a afirmat ca tara sa este interesata ca pe teritoriul Ucrainei sa nu apara baze militare care sa-i ameninte securitatea. Astazi Putin a ajuns in Austria, in prima sa vizita oficiala intr-un stat occidental, dupa ce a obtinut al patrulea mandat de presedinte.