Rusia nu va participa la Eurovision 2017: organizatorii concursului au scris pe site-ul oficial ca a propus Moscovei doua solutii, insa acestea au fost refuzate - VIDEO

Organizatorii Eurovision-ului au anuntat ca au incercat sa gaseasca solutii, pentru ca Rusia sa poata participa in concurs. Prima varianta este ca Moscova sa aleaga un alt artist care va pleca la Kiev, intrucat Iuliei Samoylova i-a fost interzis accesul in Ucraina, pentru ca anterior ea a cantat in peninsula Crimeea. A doua solutie este ca evolutia interpretei sa fie transmisa prin satelit de la Moscova. Rusia a respins ambele variante, iar prin urmare a fost exclusa din competitie. Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat ca decizia nu este corecta si ca cel mai mult are de suferit interpreta care s-a pregatit luni la rand pentru concurs.

Iulia Samoylova se deplaseaza intr-un scaun cu rotile, inca din copilarie. Tanara s-a facut cunoscuta, dupa ce a participat la un concurs de talente din Rusia. Desi oragnizatorii Eurovision-ului au condamnat interdictia Ucrainei privind accesul in tara a reprezentantei ruse, administratia de la Kiev nu si-au schimbat decizia. Astfel, la competitie vor participa 42 de state si nu 43 cum era pana acum. Prima semifinala va avea loc pe 9 mai, cand pe scena vor iesi si reprezentantii Moldovei, baietii de la Sun Stoke Project. Numele castigatorului se va afla pe 13 mai.