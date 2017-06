Rusia reactioneaza dur dupa doborarea unui avion sirian. Toate zborurile coalitiei conduse de SUA vor fi tinte legitime

Moscova si-a inchis canalul de comunicatie cu Statele Unite ale Americii, in baza unui memorandum de prevenire a incidentelor aeriene din Siriei, ca o consecinta a faptului ca SUA ar fi doborit un avion sirian Su-22, a informat luni Ministerul Apararii al Rusiei.

"Doborarea avionului Fortei Aeriene Siriene, in spatiul aerian sirian, reprezinta o violare cinica a suveranitatii Siriei. America a realizat operatiuni de lupta repetate, sub pretextul , impotriva fortelor armate legitime ale statelor membre ONU, reprezentand o violare flagranta a dreptului international, la care se adauga agresiunea militara impotriva Republici Arabe Siriene", a declarat ministrul rus al Apararii, noteaza TASS.

Rusia sustine ca orice zbor efectuat in zona de catre grupul fortelor aeriene din Siria sunt tinte legitime, a subliniat ministrul.

"Orice aeronava, inclusiv avioanele si dronele coalitiei internationale, detectate in zonele de operare din vestul Eufratului de catre fortele aeriene ruse va fi urmata de aeronavele ruse la sol si de aeronavele de aparare aeriane, fiind considerate tinte", se arata in raportul oficial.

Intr-o alta declaratie a Ministerului Apararii, oficialii rusi au revizuit textul documentului, sustinand ca in cazul in care depisteaza aparate de zbor in spatiul aerian sirian, nu el vor considera "tinte aeriene", ci le vor "escorta" la sol.

Ministrul a explicat motivele suspendarii memorandumului.

Potrivit ministrului, in momentul in care avionul de razboi sirian a fost lovit de aeronava americana, Fortele Aerospatiale ale Rusiei desfasurau misiuni in spatiul aerian al Siriei. "Cu toate acestea, comanda de coalitie nu a utilizat linia de comunicatie existenta intre comenzile aeriene ale bazei aeriene Al Udeid (Qatar) si Baza aeriana Khmeimim pentru a preveni incidentele din spatiul aerian al Siriei".

"Consideram ca actiunile comenzii americane nu respecta, in mod deliberat, obligatiile pe care le revin in temeiul memorandumului privind prevenirea incidentelor si oferirea sigurantei zborurilor in timpul operatiunilor din Siria, semnate la 20 octombrie 2015", a subliniat Ministerul Apararii.

Pe 18 iunie, un avion american de lupta din coalitia internationala a doborat o aeronava Su-22 apartinand Fortelor Aeriene Siriene folosind o racheta de tipul "air-to-air".

Avionul de razboi sirian a efectuat o misiune de lupta pentru a asigura acoperirea aerului pentru unitatile guvernamentale, care au efectuat o ofensiva impotriva grupului terorist Stat Islamic, in apropierea localitatii populate al-Rasafeh.

Avionul sirian a fost distrus in urma atacului. Pilotul s-a catapultat deasupra zonei controlate de teroristi, iar nimeni nu stie daca a reusit sa supravietuiasca.