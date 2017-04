Rusia "schimba foaia" in relatia cu SUA. Televiziunea de stat a afirmat ca Donald Trump este mai periculos decat Kim Jong-un

Conform sursei citate, presa oficiala a Rusiei a laudat la inceput, in noiembrie, alegerea lui trump in functia de sef al SUA, insa de la instalarea sa la Casa Alba si pana acum ... lucrurile au inceput sa se schimbe, iar cele doua administratii au intrat in conflict.

Mai exact, relatiile dintre cele doua state s-au modificat dupa ce SUA au aruncat o bomba in Afganistan si dupa ce Trump a acuzat Moscova ca a acaparat Crimeea prin forta. Totul a culminat cu atacul aerian al americanilor asupra fortelor loiale lui Bashar al-Assad, care este protejat de Rusia.

Prezentatorul de stiri Dmitri Kiseliov, care este cunoscut pentru pozitiile sale pro Kremlin, a declarat in cadrul emisiunii sale saptamanale de stiri "Vesti nedeli":

"Lumea este la o respiratie distanta de un razboi nuclear. Razboiul poate izbucni ca urmare a confruntarii dintre doua personalitati: Donald Trump si Kim Jong-Un. Amandoua sunt periculoase, insa care este cea mai periculoasaa Trump este."

Tot el a afirmat ca Trump este "mai impulsiv si imprevizibil" decat liderul Coreei de Nord. El a adugat ca ambii barbati impart aceleasi caracteristici de "experienta internationala limitata, imprevizibili si gata sa mearga la razboi".

Kiseliov a mai spus insa ca kim Jong-un este mai putin inspaimantator decat presedintele SUA, deoarece el poate sta la discutii, nu a atacat alte tari si nu a trimis flota navala catre coasta americana.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov a refuzat sa spuna daca viziunile lui Kiseliov sunt asumate de oficialii rusi, insa a precizat ca: "Pozitia sa este apropiata (de a noastra), insa nu de fiecare data."

"El (Kim Jong-un) este, pana la urma, la el acasa. Nu planuieste sa atace pe nimeni, pentru numele lui Dumnezeu", a afirmat Kiseliov, care la un moment dat a spus ca Moscova ar putea transforma in cenusa radioactiva SUA.

In noiembrie, dupa castigarea alegerilor prezidentiale de catre Donald Trump, prezentatorul rus de televiziune l-a felicitat si l-a laudat pentru asta, afirmand triumfator ca relatiile dintre Moscova si Washington s-ar putea imbunatati.