Rusia se retrage din Siria. Anuntul facut de presedintele Vladimir Putin, care a efectuat o vizita neanuntata la baza aeriana rusa din vestul Siriei - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTEL FEDERATIEI RUSE: "Ordon Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa inceapa retragerea grupului militar rus spre locatii permanente. Patria va asteapta prieteni! Drum bun!"

Putin, care miercurea trecuta a anuntat infrangerea totala a gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria, a fost intampinat de liderul sirian Bashar Al-Assad. Moscova va mentine in permanenta militari la doua baze din vestul Siriei. Rusia a intrat in razboi de partea regimului de la Damasc, in 2015. Bilantul conflictului, care a inceput inca in 2011 depaseste 340 de mii de morti.