Rusia si China sunt puteri rivale pentru SUA. Declaratia facuta de Donald Trump in timp ce prezenta o noua strategie pentru siguranta nationala a tarii - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Ne confruntam cu tari rivale, Rusia si China, care incearca sa ne afecteze valorile si puterea. Vom incerca sa facem parteneriat cu aceste state, dar si cu altele, intr-o maniera in care absolut intotdeauna ne vom proteja interesele nationale.”

In documentul care prezinta noua strategie pentru siguranta nationala, administratia Trump a adoptat un ton ofensiv fata de Rusia. In text este scris ca Moscova se amesteca in afacerile interne ale altor tari, dar nu este mentionat nimic despre implicarea acesteia in scrutinul prezidential american de anul trecut.

Nici in discursul sau, presedintele nu a vorbit la acest subiect. In schimb, a mentionat ca Washingtonul trebuie sa incerce sa construiasca un parteneriat cu Moscova. A venit si cu un exemplu.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Ieri am primit un apel de la Presedintele Putin, in care mi-a multumit pentru informatiile oferite de CIA in legatura cu un atac terorist major planificat la Sankt-Petersburg, unde multi oameni, poate cateva mii, ar fi putut fi ucisi. Asa ar trebuie sa functioneze (relatiile – n.r.).”

Vorbind despre securitatea nationala, Donald Trump a pus accent pe consolidarea armatei, anuntand ca anul viitor vor fi alocate 700 de miliarde de dolari pentru Aparare.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Recunoastem ca slabiciunile sunt calea cea mai sigura catre conflict, iar o putere de neegalat se refera, in mod cert, la metodele de aparare.”

Totodata, Trump i-a criticat pe predecesorii sai.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Multi dintre liderii nostri au deviat de la principiile americane, au pierdut din vedere destinul Americii si si-au pierdut credinta in maretia statului american. Oamenii si-au pierdut increderea in guvernul lor si, in cele din urma, chiar si pe cea in viitor.”

Si in timp ce presedintele vorbea despre noua strategie si despre maretia Americii, SUA era criticata in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU.

Decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului a fost la un pas de a fi anulata, dupa ce 14 membri ai Consiliului au votat pentru un proiect de rezolutie in acest sens.

Totusi, Statele Unite au folosit dreptul de veto pentru a bloca initiativa. Ambasadorul SUA la ONU a calificat aceasta drept o insulta care nu va fi uitata.