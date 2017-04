Rusia si SUA nu au cazut de acord in legatura cu Siria. Reactiile celor doua tabere dupa vizita lui Rex Tillerson la Kremlin

Dupa 2 ore de discutii cu Vladimir Putin si alte 3 ore si jumatate de dialog cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, Rex Tillerson, a spus la conferinta de presa ca "doua state-puteri nucleare nu pot avea o asemenea relatie", relateaza BBC.

Daca au cazut de acord asupra unui lucru, acela este ca "nivelul de incredere in relatiile bilaterale este foarte scazut". Dar, a spus secretarul de stat american, lucrurile trebuie sa se schimbe, pentru ca Statele Unite si Rusia "nu pot avea un asemenea gen de relatii".

Am convenit sa continuam cooperarea pentru gasirea unei solutii politice in Siria, a declarat Lavrov. Dar Tillerson a repetat pozitia Statelor Unite, care sustin ca regimul Bashar al Assad s-a aflat in spatele atacului cu arme chimice, de saptamana trecuta, asupra civililor sirieni, cand au murit peste 80 de oameni.

Tot miercuri seara Rusia a blocat prin veto iar China s-a abtinut de la vot, la Consiliul de Securitate al ONU, in privinta unei noi rezolutii prin care se cere cooperarea regimului sirian la o ancheta privind presupusul atac chimic din provincia Idlib.

Rusia si Statele Unite s-au declarat pregatite miercuri sa mearga inainte si sa incerce sa depaseasca “nivelul scazut de incredere”, in special pentru a duce o “lupta implacabila impotriva terorismului”, au declarat Rex Tillerson si Serghei Lavrov, la finalul vizitei sefului diplomatiei SUA la Moscova, relateaza AFP.

“Am discutat cu franchete ca nivelul actual al relatiilor SUA-Rusia este scazut. Este un nivel scazut al increderii intre tarile noastre. Cele mai mari doua puteri nucleare nu pot sa aiba acest gen de relatii”, a spus Tillerson intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau rus Serghei Lavrov, dupa o intalnire de aproximativ doua ore cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin.

“Amandoi credem intr-o Sirie unificata si stabila si vrem sa le refuzam refugiul teroristilor”, a explicat secretarul de Stat. “Am convenit ca trebuie denuclearizata Coreea de Nord. Dar exista numeroase chestiuni in care avem diferende”, a adaugat el.

Tillerson a dat asigurari intalnirile de miercuri au reprezentat un pas important, de ambele parti, pentru explicarea pozitiilor lor si intelegerea amplorii diferendelor. “Intalnirile noastre de astazi (miercuri – n.r.) vin intr-un moment important in relatie, pentru a clarifica mai mult zonele de obiective comune, zonele de interese comune”, a subliniat el.

“In pofida tuturor problemelor existente, exista perspective considerabile pentru a lucra impreuna”, a dat asigurari Lavrov.

“Rusia (…) este deschisa la dialog cu Statele Unite in toate domeniile si nu numai la dialog, ci la actiuni comune pentru a ajunge la rezultate in toate domeniile in care acest lucru corespunde intereselor tarilor noastre”, a adaugat el.

Ministrul rus de Externe a invocat in special “obiectivul impartasit de a purta o lupta implacabila impotriva terorismului international”, la aproximativ o saptamana dupa atentatul soldat cu 14 morti in metroul din Sankt Petersburg.

Vizita lui Tillerson la Moscova, prima a unui inal oficial din administratia lui Donald Trump, a fost dominata de conflictul sirian.

Cele doua tari s-au lansat in ultimele zile intr-un razboi al declaratiilor privind "atacul chimic" de la Khan Sheikhoun si dupa ce presedintele american a ordonat primul bombardament vizand armata siriana de la inceputul conflictului sirian.

In urma acestor bombardamente, Moscova si-a suspendat participarea la acordul de preventie a incidentelor aeriene in vigoare in Siria. “Presedintele Putin a confirmat ca este dispus sa reinstituie” acordul, “cu conditia ca obiectivul nostru comun sa fie lupta impotriva terorismului”, a precizat Lavrov.

Rusia a blocat, la ONU, un proiect de rezolutie care condamna atacul chimic din Siria

Rusia a blocat, in cadrul Consiliului de Securitate ONU, un proiect de rezolutie care condamna atacul chimic din Siria, atribuit de Statele Unite regimului Bashar al-Assad, relateaza AFP.

Rusia a utilizat dreptul de veto pentru a bloca proiectul de rezolutie care prevedea condamnarea atacului, solicitand o investigatie urgenta. China s-a abtinut de la vot. Este a opta oara cand Rusia blocheaza un proiect de rezolutie care condamna Administratia Bashar al-Assad.

