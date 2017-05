Rusia si Ucraina ar putea fi sanctionate pentru ca au incalcat regulamentul Eurovisionului: s-ar putea alege cu o amenda sau ar putea fi descalificate pentru 3 ani

Unul dintre organizatorii Eurovisionului a anuntat astazi ca Ucraina nu a asigurat participarea tuturor concurentilor, facand referire la descalificarea reprezentantului Rusiei. Astfel Kievul a incalcat regulamentul concursului. Acelasi lucru l-au facut si rusii, cand nu s-au prezentat la sedintele obligatorii de la inceputul anului, care au avut loc la Kiev.

Pentru asta, cele doua tari vor fi pedepsite. Ele ar putea primi o amenda sau ar putea fi lipsite de dreptul de a participa la concurs timp de trei ani. Grupul care se va ocupa de aceasta problema se va intalni saptamana viitoare pentru discutii, iar o decizie finala va fi anuntata pe 12 iunie.

Rusia nu va participa in acest an la Eurovision, dupa ce Kievul i-a interzis Iuliei Samoilova sa intre in tara, pentru ca sustinut un concert in Crimeea, in 2015. Prima semifinala a concursului muzical va avea loc pe 9 mai, cand pe scena vor iesi si reprezentantii Moldovei, baietii de la Sun Stroke Project. Numele castigatorului se va afla pe 13 mai.