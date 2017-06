Rusii au atacat cu rachete de croaziera pozitiile ISIS din Siria. Jihadistii incercau sa fuga din capitala Raqqa

Potrivit Kremlinului, in ultima saptamana, grupuri de jihadisti ISIS au incercat sa fuga din capitala neoficiala a Statului Islamic, Raqqa, spre Palmyra, prin asa-numitul „coridor sirian”. Raqqa ar putea cadea in urmatoarele zile in mainile fortelor SDF, controlate de rebelii kurzi.

Comandamentul fortelor ruse din Siria a monitorizat aceste rute, pe care jihadistii au instalat posturi de comanda si depozite de armament si munitie, si a decis o serie de lovituri cu rachete asupra lor.

Flota rusa din Meditareana, formata in prezent din 2 fregate si submarinul Krasnodar, a lansat 6 rachete de croaziera Kalibr. Acestea ar fi distrus poosturi de comanda, dar si un depozit de munitie si armament in localitatea Akerbat din provincia siriana Hama. Ulterior, fortele aeriene ruse au lansat un raid, pentru a lichida resturile fortelor ISIS. Turcia si Israelul au fost informate despre acest atac, precizeaza ministerul rus al Apararii.

Rachetele "Kalibr" au fost deja utilizate de Moscova pentru lovituri impotriva pozitiilor gruparilor jihadiste in Siria, in 2015. Astfel de rachete, sustin mai multe bloguri din domeniul militar, ar putea lovi oriunde in Europa folosind focoase atat conventionale cat si nucleare.

Testarea lor a inceput inca din 2008, iar acum 3 ani Statele Unite au ridicat obiectii privind o posibila incalcare a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare. Potrivit unor surse neoficiale, au o raza de actiune de aproape 5.500 de kilometri – dublul distantei dintre Londra si Moscova desi Rusia insista ca raza este de numai 1.500 de kilometri.