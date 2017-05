Rusii au inceput sa-si revina dupa furtuna de luni. Meteorologii avertizeaza ca scenariul ar putea sa se repete - VIDEO

Rusii abia au inceput sa-si revina dupa furtuna de luni, insa meteorologii avertizeaza ca scenariul ar putea sa se repete la Moscova. Ei spun ca cel mai probabil, in aceasta noapte, vantul va sufla cu putere si va ploua abundent. In aceste conditii, autoritatile le-au cerut locuitorilor capitalei ruse sa ramana in case.