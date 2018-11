Rusii au reusit imposibilul. Vezi cum au cosit iarba, care abia de se vede de sub stratul de zapada - VIDEO

Angajatii serviciului rus pentru situatii exceptionale din orasul Ekaterinburg, au fost trimis astazi intr-o localitate din regiune pentru a cosi iarba. Nu a contat ca pe ea s-a asternut un strat de zapada, asa ca inarmati cu instrumentele necesare, acestia si-au dus misiunea pana la bun sfarsit.

Presa rusa a scris ca lucrarile au fost programate pentru vizita unei delegatii oficiale. Serviciul de presa al Serviciului pentru Situatii Exceptionale a negat insa informatiile, explicand ca este vorba de o simpla curatare a teritoriului, iar sarcinile a fost efectuate conform planului.

Incidente similare suprinse inainte de vizitele oficiale au mai fost surprinse in Rusia. In 2011, inaintea vizitei presedintelui rus Vladimir Putin, pamantul din orasul Saransk a fost vopsit in culoare verde, iar un an mai tarziu, autoritatile din orasul Tambov, s-au pregatit de vizita lui Putin asternand zapada artificiala in curtile de blocuri din oras.