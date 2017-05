Rusii fac pregatiri pentru sarbatoarea dedicata infrangerii Germaniei naziste. Parade in Moscova si in alte 26 de orase

Rusia sarbatoreste in data de 9 mai infrangerea Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

Traditia a inceput pe vremea lui Stalin, dar parada de la Moscova a crescut in amploare de la venirea la putere a lui Vladimir Putin.

Zece mii de soldati vor lua parte la parada anuala de Ziua Victoriei organizata la Moscova. Duminica, la a doua repetitie de amploare, ministrul Apararii, Serghei Soigu, a trecut in revista trupele inainte de a-si ocupa locul la tribuna oficiala. Rand pe rand, s-au succedat militari din diverse regimente si batalioane, dar si cadeti de la diferite scoli.

Au urmat tancurile si vehiculele blindate, lansatoarele de rachete si rachete balistice. Potrivit specialistilor americani, Rusia are un arsenal de 4.300 de arme nucleare.

Repetiile au culminat cu o demonstratie aeriana. La parada de maine vor lua parte aproximativ 70 de avioane si elicoptere militare.

Evenimentul va avea o asemenea amploare incat trei aeroporturi vor fi inchise pentru a elibera spatiul aerian necesar.

Parade mai mici vor avea loc in alte 26 de orase din Rusia, printre care la Sevastopol, in Crimeea anexata in 2014.