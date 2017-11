Rusii il pot avea un an intreg in casa pe Vladimir Putin. In chioscurile din Moscova au aparut calendare, pentru 2018, cu fotografiile presedintelui rus - VIDEO

“Un an cu presedintele”, se numeste calendarul, care il are in rol principal pe Vladimir Putin. Sunt 12 luni, respectiv 12 poze, in care liderul de la Kremlin apare in diferite ipostaze - tinand in brate un copil, ori fiind la pescuit, cu pieptul gol. Calendarul poate fi gasit in chioscurile din Moscova, insa doritori de-al cumpara sunt putini, spun vanzatorii.

”Cineva zambeste, cineva este indignat. Sunt multi nemultumiti. Eu le spun sa-l “cumpere” pe iubitul presedinte. Iar ei imi raspund ca nu vor sa vad calendarul in bucataria lor.”

Imaginile vehiculeaza ideea unui presedinte apropiat de popor, insa unii cred ca ele fac parte din campania electorala pentru alegerile de anul viitor.

”- Este un calendar bun.- L-ati pune in apartamentul vostru?- Designul apartamentului meu este intr-un stil antic.”

”- Nu ma intereseaza.- Cine credeti ca fac aceste calendare?- Unele grupuri de PR.”

Moda calendarelor cu Vladimir Putin a aparut in 2015. Deocamdata nu este clar la comanda cui sunt facute. In 2018, in Rusia vor avea loc alegeri prezidentiale. Putin nu a anuntat deocamdata daca va candida. Potrivit unui sondaj, 68 la suta dintre cetatenii rusi l-ar vota pe actualul sef de stat.