Rusii isi pot etala talentele in bucatarie de patru ori pe an, la Ziua Restaurantelor. Mai multi localnici din orasul Novgorod s-au intrecut in odai originale de servire - VIDEO

Aceste doua tinere au primit o adresa si, la sosire, au fost rugate sa-si acopere ochii. Apoi au fost invitate la masa. Acest restaurant improvizat intre doua case le propune clientilor sa nu se lase influentati de imagine.

”În mod obişnuit, nu percepem în întregime gustul mâncării, deoarece suntem distraşi de multe lucruri. Dar acum, când aţi închis ochii, puteţi simţi din plin gustul mâncării.”

Un alt bucatar amator gateste si serveste mancarea in propriul apartament. Are un meniu variat cu paste, tartine cu somon afumat si oua. Multi spun ca in astfel de restaurante e mult mai ieftin sa mananci.

”Totul e foarte scump, aşa că nu mergem la restaurant foarte des. Am gustat un bol de supă cu seminţe de pin, căpşuni şi brânză prajită.”

Iar intr-un spatiu de birouri, pofticiosii au putut gusta din torturi sau placinte. Totusi, cele mai mari cozi s-au format la pizza si hamburgeri.

”E prima oară când vin la Ziua Restaurantelor. Am auzit despre asta şi am venit să încerc. Încă nu am gustat nimic, din cauza cozilor.”

Ziua Restaurantelor se organizeaza de patru ori pe an: in februarie, mai, august si octombrie. Atunci, localnicii pot deschide restaurante pentru o zi, in orice loc isi doresc.