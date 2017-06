Rusii nu mai scapa de vremea rea. A nins la Moscova si la Sankt-Petersburg, unde temperaturile sunt ca la inceput de iarna - VIDEO

Vara nu s-a uitat in calendar in Rusia. In regiunea Leningrad, Tveri, dar si in orasul Sankt-Petersburg si Moscova a fulguit. Surprinsi, oamenii au luat telefoanele si s-au apucat de filmat.

Meteorologii nu au vesti bune nici pentru urmatoarele zile. In mai multe regiuni temperaturile ar putea scadea, in timpul noptii, pana la minus 2 grade. Este asteptata o furtuna cu grindina si vant puternic, spun specialistii.

De miercuri insa, vara isi va intra in drepturi, iar temperaturile vor fi de 25 de grade Celsius. Pe 29 mai, o furtuna puternica a facut prapad la Moscova si a ucis 16 oameni.