Rusii si americanii nu-si mai vorbesc. Kremlin: "Aproape fiecare nivel al dialogului cu SUA este inchis. Nu mai comunicam"

Acesta a subliniat ca in prezent aproape toate canalele de comunicare politica intre Moscova si Washington sunt inchise, transmite agentia RIA, citata de Reuters.

“Aproape fiecare nivel al dialogului cu SUA este inchis. Nu mai comunicam sau o facem la minim”, a indicat Peskov.

Tot miercuri, Ministerul de Externe rus a criticat Olanda pentru ca aceasta tara permite Statelor Unite sa desfasoare echipamente militare pe teritoriul ei, precum si pentru verdictul prin care o instanta olandeza a cerut ca un patrimoniu muzeal transferat din Crimeea in Olanda sa fie returnat Ucrainei, nu Rusiei.

“Se pare ca autoritatile olandeze au in vedere sa distruga in mod deliberat relatiile cu Rusia”, a declarat purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, care a mai precizat ca autoritatile ruse vor inainta recurs

