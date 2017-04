Rusii si-au dus tehnica militara in fata Kremlinului. In Piata Rosie, a avut loc prima repetitie pentru parada de noua mai - VIDEO

Dupa numeroase repetitii in afara orasului, soldatii au ajuns si la Moscova. Zece mii de militari au defilat in pas cadentat, pe ploaie, in fata Kremlinului. Au facut apoi loc tehnicii militare. Primul in coloana de masini a fost legendarul tanc T-34, urmat de tancurile de ultima generatie - T-90 si “Armata”. Nu au lipsit nici sistemele de aparare anti-racheta S-400, trimise de rusi in Siria.

Inainte de a defila in Piata Rosie, vehiculele militare au mers prin centrul Moscovei, blocand circulatia pe mai multe strazi.

Urmatoarele repetitii vor avea loc pe data de trei si sapte mai. Pe noua mai, rusii sarbatoresc victoria in cel de-al Doilea Razboi Mondial.