Russia Today, numit si post de propaganda al Kremlinului, a intrat peste emisia americanilor de la C-Span - VIDEO

"In aceasta dupa-amiaza (joi, n.r.), transmisiunea online a C-SPAN a fost pentru scurt timp intrerupta de un program al RT. Suntem in curs de anchetare si rezolvare a problemei", a indicat canalul american pe contul sau de Twitter.

"Cum RT este unul dintre canalele pe care noi le monitorizam in mod regulat, presupunem ca aceasta este o problema de rutare interna. Daca situatia sta altfel, va vom aduce cu siguranta la cunostinta", a adaugat canalul citat.

An online C-Span broadcast was interrupted for about 10 minutes by RT, a Russian network https://t.co/azbzsNnusr

— The New York Times (@nytimes) January 13, 2017

Incidentul s-a produs in jurul orei locale 14,30 (19,30 GMT) in timp ce C-SPAN transmitea audierea din Camera Reprezentantilor consacrata jandarmului Bursei americane (SEC). Canalul rus RT, ex-Russia Today, este adesea acuzat ca serveste ca organ de propaganda al Kremlinului, noteaza AFP.

Televiziunea a fost mentionata in ultima saptamana intr-un raport al serviciilor americane de informatii privind ingerinta Moscovei in campania prezidentiala din SUA. O versiune de 25 de pagini a fost facuta publica pe 6 ianuarie.

RT broadcast interrupts C-SPAN live stream, sends #Twitter into conspiracy craze (VIDEO) https://t.co/oxIcnQwUbr pic.twitter.com/O82Cd69Pvd

— RT (@RT_com) January 13, 2017

E-mailuri piratate ale Partidului Democrat si ale unui apropiat al lui Hillary Clinton au fost difuzate inaintea alegerilor pe internet, in special de Wikileaks, destabilizand candidata democrata.

In afara pirateriei, raportul a denuntat "propaganda" rusa, inclusiv de pe retelele sociale prin intermediul "trolilor" platiti, pentru a submina increderea in guvernul american. Acesta a consacrat nu mai putin de sapte pagini RT si acoperirii sale "constant negative" a lui Hillary Clinton.