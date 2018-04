S-a aprins Lumina sfanta la Ierusalim. Focul haric este impartit clericilor si enoriasilor care apoi o raspandesc in toata lumea - VIDEO

Asa cum cere obiceiul, luminile din biserica au fost stinse. Inainte sa coboare in mormant, Patriarhul a fost verificat ca sa nu aiba cu el obiecte cu care ar putea aprinde focul, iar un grup de preoti s-a asigurat ca in Sfantul Mormant nu exista nici o alta sursa. Momentele de liniste s-au intalat cand Patriarhul a intrat in Mormantul Sfant unde a rostit rugaciuni, pana cand s-a produs minunea.

Ropote de aplauze si scandari s-au auzit minute bune, dupa ce lumina sfanta a fost adusa credinciosilor, care s-au imbulzit in biserica. Oamenii s-au grabit sa atinga focul, care in primele minute nu frige. Lumina a fost impartita, rand pe rand, tuturor celor aflati in lacas, care s-au bucurat de minunea Sfintei Lumini.

Potrivit ritualului, Patriarhul Ierusalimului se duce in capela Mormantului, ingenuncheaza in fata pietrei unde Hristos a fost pus dupa ce a fost rastignit si se roaga. Lumina porneste din piatra albastra, care aprinde si lumanarile Patriarhului. In acest fel, se produce minunea, considerata cea mai veche ale crestinatatii. Deocamdata oamenii de stiinta nu pot explica acest fenomen. Se spune ca daca in Sambata Mare, in biserica din Ierusalim nu se aprinde focul, atunci in acel an va fi sfarsitul lumii.