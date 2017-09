S-a dat alarma in nordul Japoniei. Sirenele au fost pornite dupa ce o racheta lansata de Coreea de Nord a trecut peste insula Hokkaido - VIDEO

S-a dat alarma in aceasta dimineata in nordul Japoniei. Sirenele au fost pornite dupa ce o racheta lansata de Coreea de Nord a trecut peste insula Hokkaido. Oamenii au fost sfatuiti sa se ascunda in buncare.



”Am ezitat sa-mi parasesc casa. Am facut-o doar dupa ce am vorbit cu familia mea.”

La scurt timp, autoritatile au ridicat alerta. Potrivit estimarilor armatei japoneze si sud-coreene, racheta balistica ar fi parcurs 3700 de kilomeri si a cazut in Oceanul Pacific. Oficialii americani au precizat ca aceasta nu a prezentat pericol pentru insula americana Guam, insa au criticat testul, la fel ca si autoritatile de la Tokyo.



Shinzo ABE, PRIM-MINISTRU JAPONIA: ”Comunitatea internationala trebuie sa transmita un mesaj clar Coreei de Nord, ca prin astfel de provocari ameninta pacea in lume. In cazul in care Coreea de Nord va continua sa mearga pe acest drum, nu va avea un viitor stralucit.”

Dupa actiunea Phenianului, sud-coreenii au vrut sa demonstreze ca sunt gata de un eventual atac si au efectuat propriul test, lansand doua rachete balistice.

La cererea Japoniei si Statelor Unite, Consiliului de Securitate al ONU se va reuni astazi pentru a discuta despre ultimul test balistic efectuat de Phenian.