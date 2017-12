S-a dat start campaniei electorale in Rusia. Incepand de astazi, candidatii la prezidentiale trebuie sa-si depuna dosarele la Comisia Electorala - VIDEO

Campania electorala a fost lansata astazi prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiiskaia Gazeta. 23 de persoane si-au anuntat intentia de a candida. Printre acestea fiind si actualul lider de la Kremlin. El a facut anuntul la o intalnire cu muncitorii de la uzina GAZ.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Nu exista un loc si un motiv mai bun pentru a face anuntul. Va multumesc pentru sustinere. Imi voi inainta candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Ruse.”

Putin a anuntat ca va candida independent. Pentru asta el trebuie sa adune circa 300 de mii de semnaturi. Printre cei care au anuntat ca vor sa ocupe fotoliul de presedinte se regasesc liderii Partidului Comunist si ai partidului de extrema-dreapta LDPR.

Totusi, prima care a anuntat ca vrea sa-i ia locul lui Vladimir Putin a fost cunoscuta prezentatoare Ksenia Sobciak, care s-a calificat drept un candidat impotriva tuturor.

Ksenia SOBCIAK, PREZENTATOARE: ”Indiferent de ce ar promite ei si ce ar sustine, noi vom fi impotriva, impotriva lor.”

Opozantul Alexei Navalnai, cel mai mai mare critic al presedintelui rus, nu va putea candida din cauza unei condamnari la 5 ani de inchisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri. Conform unui sondaj de opinie facut public saptamana trecuta de institutul Levada, Vladimir Putin este sustinut de 75 la suta din alegatori.

Nici unul dintre ceilalti candidati nu este creditat cu mai mult de 10 la suta din intentiile de vot, conform aceluiasi sondaj. O eventuala victorie l-ar plasa pe Vladimir Putin in fruntea tarii pana in 2023 si l-ar transforma in cel mai longeviv lider rus, dupa Stalin. Agitatia electorala in presa va incepe pe data de 17 februarie si se va incheia pe 17 martie, cu o zi inainte de alegeri.